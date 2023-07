Kosovo: Haradinaj (Aak), premier Kurti ci ha portato a sanzioni Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak), Ramush Haradinaj, ha criticato il primo ministro Albin Kurti per la posizione a livello internazionale in cui si trova Pristina ed in particolare per le “misure punitive” applicate dall’Unione europea. Dopo una tavola rotonda con i rappresentanti della società civile e dei media, Haradinaj ha affermato ieri che la forza politica proseguirà il dialogo interno, con l’obiettivo “di ripristinare la normalità” in Kosovo. "Non dobbiamo tacere davanti alla situazione che stiamo affrontando, davanti a una situazione in cui il Kosovo è stato sanzionato dai principali sostenitori della nostra libertà, indipendenza e democrazia. Continueremo a incontrarci anche con altri settori (della società civile) per uscire dall'attuale situazione", ha affermato. Haradinaj ha infine invitato il governo a “coordinarsi con i partner del Kosovo” per discutere di un percorso verso l'adesione alla Nato e per il processo di dialogo con la Serbia.(Alt)