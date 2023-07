Kosovo: presidente Osmani, Austria è alleato importante per Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Kosovo Vjosa Osmani ha ricevuto l'ambasciatore austriaco Christoph Weidinger, al termine del mandato, ringraziandolo per i suoi continui sforzi per rafforzare il partenariato tra Pristina e Vienna e per il suo sostegno all'ulteriore cooperazione in molti settori attraverso diversi progetti e iniziative. Un comunicato diffuso dall'ufficio di Osmani rileva che "l'Austria rimane un importante alleato del popolo e delle istituzioni della Repubblica del Kosovo, e il suo sostegno è stato importante in diverse tappe della nostra storia, e anche per il futuro euro-atlantico del nostro Paese". Osmani e Weidinger hanno anche discusso degli sviluppi politici e di sicurezza in Kosovo e nella regione. La presidente kosovara ha evidenziato "la disponibilità delle istituzioni a superare la situazione attuale in coordinamento con gli alleati della Repubblica". (Alt)