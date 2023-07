Kosovo: la Repubblica Ceca avrà per la prima volta un ambasciatore a Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica Ceca avrà per la prima volta un ambasciatore nel Kosovo, Bohumil Mazanek. Lo ha reso noto un comunicato del ministero degli Esteri di Praga, informando dell’approvazione governativa e dell’autorizzazione presidenziale di 26 ambasciatori all’estero. Mazanek è stato ambasciatore ceco in Lituania, console generale a Shanghai (Cina) e Katowice (Polonia) e incaricato d’affari in Thailandia. La Repubblica Ceca ha riconosciuto la sovranità del Kosovo nel 2008, dopo la sua dichiarazione d’indipendenza unilaterale dalla Serbia. Da allora la posizione di Praga nei confronti del Paese balcanico è rimasta sostanzialmente immutata, malgrado l’ex presidente ceco Milos Zeman avesse proposto di ritirare il riconoscimento internazionale del Kosovo. (Vap)