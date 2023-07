Kosovo: portavoce Ue, elezioni al nord siano convocate il prima possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni nel nord del Kosovo devono essere convocate “il prima possibile”. E’ quanto riferito da un portavoce di Bruxelles al quotidiano “Gazeta Express”. Il portavoce ha così replicato alle dichiarazioni del vicepremier kosovaro Besnik Beslimi, secondo il quale non dovrebbero essere organizzate delle nuove elezioni fino a quando l’Ue non eliminerà le misure punitive nei confronti di Pristina. Il portavoce di Bruxelles ha detto di non voler commentare le dichiarazioni del vicepremier, che è anche capo della delegazione di Pristina nell’ambito del dialogo con Belgrado facilitato dall’Ue. "Non commentiamo i commenti. Tuttavia, cogliamo l'occasione per ribadire che l'Ue si aspetta che le parti attuino i requisiti dell'Ue come descritto nella dichiarazione (Ue numero 27) del 3 giugno 2023. Lì si afferma chiaramente che le elezioni anticipate devono essere annunciate il prima possibile e organizzate in modo pienamente inclusivo in tutti e quattro i comuni serbi del nord. I serbi del Kosovo devono partecipare a queste elezioni", ha affermato il portavoce. Per quanto riguarda le misure nei confronti di Pristina, lo stesso portavoce ha affermato che sono temporanee e possono essere rimosse a seconda delle azioni sul campo e delle decisioni sulla riduzione dell'escalation che potrà prendere il primo ministro, Albin Kurti. (segue) (Alt)