- A Camp "Villaggio Italia" il nono reggimento Alpini ha ceduto il comando all’11mo reggimento Bersaglieri in una cerimonia militare presieduta dal Comandante operativo di Vertice interforze (Covi), generale di Corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo, in visita ai contingenti italiani dispiegati nei Balcani occidentali. Lo riferisce in una nota il ministero della Difesa, dando notizia della cerimonia di avvicendamento al comando del Regional Command – West (Rc-W) della missione Kfor avvenuta tra il nono reggimento Alpini della Brigata Alpina Taurinense e l’11mo reggimento Bersaglieri della 132ma Brigata Corazzata Ariete. Il simbolico passaggio della bandiera Nato tra il Colonnello Mario Bozzi e il parigrado Gabriele Vacca, ha sancito il cambio alla guida del Rc-W, unità multinazionale composta prevalentemente da militari italiani e posta alle dirette dipendenze del Comando di Kfor. Alla cerimonia erano presenti anche il Comandante di Kfor, generale di Divisione Angelo Michele Ristuccia, l’ambasciatore d’Italia in Kosovo, Antonello De Riu e numerose autorità civili e religiose locali. (segue) (Com)