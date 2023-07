Speciale infrastrutture: Tajani, Adriatico di nuovo strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si apre a Brindisi la riunione dei ministri degli Esteri di Italia, Bulgaria, Albania e Macedonia del Nord dedicata al Corridoio Paneuropeo numero 8. Il ministro Antonio Tajani spiega alla "Gazzetta del Mezzogiorno" perché è stata scelta Brindisi: "Il Corridoio 8, che parte dalla Puglia e arriva sulle sponde del Mar Nero passando per Albania, Macedonia del Nord e Bulgaria, è una grande infrastruttura strategica europea, il collegamento fra le economie dell'Europa e dei Balcani. Brindisi è idealmente il 'casello d' ingresso' di questo collegamento, e a Brindisi affronteremo proprio i temi della connettività e della crescita socio-economica di un'area dove vogliamo essere sempre più protagonisti". "Vogliamo lanciare - continua il vicepremier - una piattaforma di dialogo politico e di cooperazione tra due Paesi Ue - Italia e Bulgaria - e due Paesi candidati - Albania e Macedonia del Nord - che possa diventare un esempio anche per altri Paesi balcanici e fungere da incentivo per una sempre maggior cooperazione regionale". (Res)