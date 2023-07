Speciale infrastrutture: Spagna, Sacyr vende filiale servizi a Serveo per 87 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda di costruzioni spagnola Sacyr ha raggiunto un accordo per la vendita a Serveo del 100 per cento della sua filiale di servizi, Sacyr Facilities, per 87 milioni di euro. Questa cessione risponde all'obiettivo strategico di Sacyr di ridurre l'indebitamento netto e di concentrare la propria attività sulla concessione di infrastrutture. Il perimetro di Sacyr Facilities, oggetto della vendita, ha raggiunto un utile operativo lordo (Ebitda) di 13,7 milioni di euro nel 2022. Lo scorso giugno, Sacyr ha annunciato l'accordo per la vendita del 100 per cento di Valoriza Servicios Medioambientales a Morgan Stanley Infrastructure Partners, per un valore d'impresa di 734 milioni di euro. L'azienda, con asset in concessione per circa 3 miliardi di euro, è focalizzata sullo sviluppo e sulla gestione di progetti di infrastrutture di trasporto (strade, aeroporti, porti, ferrovie, metropolitane), sociali (ospedali, università, edifici pubblici) e idriche (ciclo integrale, desalinizzazione, depurazione e riutilizzo). (Spm)