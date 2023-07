Speciale infrastrutture: Mimit, firmato addendum per sviluppo banda ultra larga del Piemonte, previsti 138,3 milioni per aree bianche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e il presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio, hanno firmato a Palazzo Piacentini il secondo addendum all’Accordo di Programma per il piano di diffusione della banda ultra larga nelle cosiddette aree bianche della regione Piemonte del 30/06/2016, per un importo di 138,3 milioni di euro. L'Addendum siglato, è parte del processo di aggiornamento dell’Accordo Quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per lo sviluppo della Banda Ultra Larga sul territorio Nazionale dell’11 febbraio 2016, approvato dalla Conferenza Stato Regioni e Province Autonome nella seduta dell’8 marzo 2023. “L’ammodernamento delle infrastrutture per la digitalizzazione è un passaggio fondamentale per lo sviluppo del nostro Paese. Questa firma è un atto di grande rilevanza regionale e un nuovo importante tassello in vista del completamento di un intervento infrastrutturale di rilevanza strategica qual è il piano aree bianche”, ha detto Urso durante il suo intervento. “Gli eventi degli ultimi anni - ha continuato il ministro - hanno reso necessaria una rimodulazione tecnica e finanziaria degli accordi a cui è stato possibile pervenire grazie all’impegno congiunto degli uffici tecnici di questa Amministrazione, di quelli regionali, del ministero della Sovranità alimentare e delle foreste, dell’Agenzia per la Coesione Territoriale e di Infratel Italia”. "Un servizio – ha concluso - quello della connettività performante ed a prova di futuro, sempre più essenziale per imprese e cittadini”. Con questo accordo “riparte il piano per la banda ultralarga che era regolato da un accordo del 2016 e che abbiamo ereditato in ritardo e con molti problemi”, ha dichiarato Cirio. L’aggiornamento e l’iniezione di risorse – oltre 138 milioni di euro – “consente di procedere nella realizzazione degli interventi di digitalizzazione delle aree del nostro Piemonte che ancora sono scoperte. Le infrastrutture digitali sono infatti fondamentali per lo sviluppo della nostra regione e per la crescita della sua efficienza, della capacità produttiva e della possibilità di attirare e far crescere investimenti” ha aggiunto il presidente. (Com)