Speciale infrastrutture: Emirates festeggia il milionesimo passeggero sulla rotta Bologna-Dubai

- “L’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, classificato come “aeroporto strategico” dell’area centro-nord nel Piano nazionale degli aeroporti predisposto dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha fatto registrare, nel 2022, 8,5 milioni di passeggeri, classificandosi come il settimo aeroporto italiano per numero di passeggeri (Fonte: Assaeroporti – Aeroporti2030). Situato nel cuore della food valley emiliana e dei distretti industriali dell’automotive e del packaging, l'Aeroporto ha una catchment area di circa 11 milioni di abitanti e circa 47.000 aziende con una forte propensione all'export e all'internazionalizzazione e con politiche di espansione commerciale verso l'Est Europa e l'Asia. Per ciò che riguarda l’infrastruttura aeroportuale, l’Aeroporto ha tra gli obiettivi strategici dei prossimi anni un importante piano di sviluppo relativo soprattutto all’espansione del Terminal passeggeri, in particolare nell’area dei controlli di sicurezza e dei gate di imbarco. Obiettivo della società è quello di fare dell'Aeroporto di Bologna una delle più moderne e funzionali aerostazioni d’Italia, importante porta di accesso alla città ed al territorio”, conclude il comunicato. (Com)