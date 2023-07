Speciale infrastrutture: colloquio Salvini-Carlone, più personale, nuovi mezzi e droni contro piromani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- "Nuovi mezzi tra cui due elicotteri, 390 donne e uomini di fresca assunzione, un approfondimento per utilizzare i droni come già avviene in Calabria per scovare i piromani. Sono le novità - concrete - su cui il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha fatto il punto con il comandante generale della Guardia costiera Nicola Carlone a proposito dell’emergenza incendi. L’attenzione di Salvini è massima, tanto da essere costantemente in contatto anche con gli amministratori locali più esposti all’emergenza". Lo rende noto il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit). (Com)