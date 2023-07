Maltempo: Musumeci, da Protezione civile sforzo operativo eccezionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il servizio della Protezione civile "ha svolto e sta svolgendo un eccezionale sforzo operativo per mitigare l'impatto e le conseguenze dei fenomeni estremi che dal 19 luglio hanno interessato l'Italia, dal Nord al Sud". Lo ha affermato il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, in Aula alla Camera, nel corso dell’informativa urgente sulle recenti emergenze derivanti da eventi calamitosi eccezionali. (Rin)