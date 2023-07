Bulgaria-Italia: ambasciatrice Zarra incontra il ministro della Cultura Krastev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatrice d’Italia a Sofia, Giuseppina Zarra, ha incontrato il ministro della Cultura bulgaro, Krastyu Krastev, per esaminare gli aspetti della cooperazione bilaterale e le prospettive di sviluppo delle eccellenti relazioni in campo culturale, universitario ed educativo. Lo ha riferito un comunicato dell’ambasciata. Durante il colloquio l’ambasciatrice e il ministro hanno richiamato l’intensa attività di collaborazione tra i due Paesi in tutti i settori e si sono soffermati in particolare sull’importanza di incrementare ulteriormente gli scambi nei settori della formazione archeologica e della protezione del patrimonio culturale, in considerazione della grande esperienza italiana nel settore del restauro e della riqualificazione degli edifici tutelati, parte del patrimonio culturale. In tale contesto grande importanza può rivestire lo sviluppo della collaborazione bilaterale per la condivisione e il confronto di modelli istituzionali e di buone pratiche per la protezione ed il miglioramento dei beni culturali. Sono state quindi affrontate le sfide che la Bulgaria deve affrontare per la tutela dell’'antica città di Nessebar, sito parte del patrimonio mondiale dell'Unesco. L’ambasciatrice Zarra ha anche sottolineato l’opportunità di aggiornare il protocollo bilaterale di cooperazione culturale vigente tra i due Paesi, alla luce dell’evoluzione della collaborazione bilaterale e dell’emergere di nuove interessanti opportunità. Infine ha illustrato al ministro le principali iniziative culturali che l’ambasciata e l’Istituto italiano di cultura hanno in programma nella seconda metà del 2023 e alcuni grandi appuntamenti per il 2024. (Seb)