Lombardia: Di Marco (M5S), con assestamento soldi a Pedemontana ma nulla per famiglie in difficoltà

"Abbiamo espresso il voto contrario del M5S rispetto a una legge di assestamento al bilancio regionale, che, caso più unico che raro, la Giunta ha scritto e approvato da sola, silenziando non solo le voci dei gruppi di minoranza, ma anche quelle della maggioranza stessa, pur di preservare i fragili equilibri al suo interno. Hanno detto che non c'erano risorse? Certo, sono state spese tutte per cemento e cacciatori" Lo dice Nicola Di Marco (Capogruppo M5S Lombardia). "La Giunta ha infatti regalato altri 600 milioni a Pedemontana, invece di sterilizzare gli aumenti decisi da Regione Lombardia per i costi del trasporto pubblico che ricadranno sui pendolari. Hanno deciso di regalare centomila euro ai cacciatori, ignorando le richieste di risorse necessarie per ampliare l'accesso alla misura B2, volta a garantire assistenza a domicilio per le persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza", ha aggiunto Di Marco. "Abbiamo chiesto alla maggioranza di impegnarsi nella riqualificazione degli alloggi Aler sfitti, sui corsi di formazione per la sicurezza sul lavoro, sulle borse di studio, ma nulla di quanto proposto è stato preso in considerazione. Abbiamo chiesto fossero stanziate risorse per i Comuni colpiti dal maltempo, ma hanno preferito rimandare la discussione a vaghi impegni futuri. Restano solo delusione e disappunto, per un modo di condurre il dibattito al quale non avevamo mai assistito, nemmeno nei momenti più critici delle passate legislature. Per questo abbiamo espresso il nostro voto contrario, ad un bilancio scritto ad uso e consumo dei fragili equilibri di spartizione politica che tengono faticosamente in piedi questa maggioranza, ma dimenticano la Lombardia", ha poi concluso il capogruppo del M5S Lombardia.