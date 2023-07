Incendi: Carfagna (Azione), fondi per prevenzione ci sono, si usino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si parla di prevenire gli incendi, “ma se i soldi ci sono bisogna saperli spendere”. Lo ha scritto su Facebook Mara Carfagna, presidente di Azione. “Con il governo Draghi – ha aggiunto Carfagna - abbiamo stanziato nel 2021 100 milioni di euro a favore degli enti territoriali, di cui 40 per il 2022 e 40 per il 2023, per realizzare interventi di prevenzione nelle aree interne: parte dei fondi li abbiamo assegnati noi, per gli altri che ha deciso il governo?” “Il Sud brucia, sarebbe gravissimo se se ne fossero dimenticati", ha concluso. (Com)