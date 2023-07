Imprese: Spagna, per Cellnex fatturato di 2 miliardi di euro nel primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo semestre dell'anno, l'azienda di infrastrutture di telecomunicazione Cellnex ha registrato un fatturato di 2 miliardi di euro, il 17 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2022. Cellnex ha evidenziato una "solida crescita organica", con un aumento del 7,1 per cento, derivante in particolare dai nuovi insediamenti in siti esistenti (+4,1 per cento) per un totale di 2.741, e il 3 per cento dall'installazione di 2.220 in nuovi siti. Il margine operativo lordo (Ebitda) è cresciuto del 16 per cento a 1,4 miliardi di euro. Gli investimenti nella prima metà del 2023 sono stati pari a circa 1,5 miliardi di euro, principalmente per i programmi di lancio di nuove infrastrutture in diversi Paesi (709 milioni di euro) e per l'acquisto del 30 per cento di On Tower Poland (510 milioni di euro). Al 30 giugno, Cellnex disponeva di un totale di 112.737 siti operativi in Francia, Italia, Spagna, Regno Unito, Portogallo, Polonia, Svizzera, Paesi Bassi, Svezia, Irlanda e Danimarca. (Spm)