Ue: Patuanelli (M5s), governo in stato larvatico, economia reale solo un ricordo

18 ottobre 2021

- La Bce impone il nono rialzo consecutivo dei tassi, siamo arrivati ai massimi da luglio 2007. “Nulla si sa sulle prospettive future e sulle intenzioni della ‘nostra’ Banca centrale europea, ma il governo sceglie di attaccare la Bce dicendo che questa non è la strategia corretta da seguire. Hanno ragione, ma perché non stanno facendo assolutamente nulla? L'esecutivo subisce passivamente e non pone alcun rimedio, dinanzi ai funzionari europei si presentano in uno stato larvatico permanente”. Lo dichiara in una nota il senatore del Movimento 5 stelle, Stefano Patuanelli. “Hanno la solo preoccupazione di farsi accettare dopo i danni fatti e le nefandezze dette negli anni di campagna elettorale. Il tessuto imprenditoriale ha difficile accesso alla liquidità e accendere un mutuo sta diventando una chimera per la maggior parte delle famiglie. Per non parlare poi dei rialzi dei mutui a tasso variabile e degli utili spaventosi che stanno facendo gli istituti bancari senza che si vari una seria tassazione sugli extraprofitti. Siamo condannati a spot elettorali permanenti, come la social card che vale un caffè al giorno, o il taglio del cuneo fiscale finanziato per qualche mese. E poi si vedrà. Si continua a perseguire un'agenda ideologica distruttiva, che punta alla cancellazione di misure espansive e sociali. No al Superbonus 110 per cento, no a Transizione 4.0, no al reddito di cittadinanza, no al salario minimo. Si vendono trionfalmente i dati sulla crescita dimenticandosi di dire che quasi un punto percentuale l'anno è dato dalla messa a terra del Pnrr, tanto contestato da larghe fette della maggioranza, e dal trascinamento proprio del 110 per cento. L'economia reale per questo governo è ormai solo un ricordo”, ha aggiunto. (Rin)