Pnrr: Fitto, il governo non ha eliminato nessun finanziamento nel piano

- Il governo non ha eliminato nessun finanziamento nel Pnrr. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto al termine della Cabina di regia sull’esame preliminare della proposta di revisione complessiva del Pnrr inclusiva del nuovo capitolo REPowerEU. “Abbiamo fotografato una situazione relativa a progetti in essere”, ha detto Fitto, facendo riferimento a “interventi precedenti all’avvio del Pnrr”, iniziati prima “dei bandi, le rendicontazioni e l’ammissibilità del Pnrr”. (Res)