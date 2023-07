Incendi: Musumeci, ieri 24 richieste di soccorso aereo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione di qualità dell’Agenzia Nova ci ha accompagnato per vent’anni" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- Nella giornata di ieri, 26 luglio, le richieste di soccorso aereo "per gli incendi boschivi risultano essere state 24: otto per la Sicilia, sette per la Calabria, quattro per la Sardegna, tre per la Puglia, uno ciascuno per Abruzzo e Lazio". Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, in Aula alla Camera, nel corso dell’informativa urgente sulle recenti emergenze derivanti da eventi calamitosi eccezionali. (Rin)