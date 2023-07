Energia: il governo egiziano approva la perforazione di altri 13 pozzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Egitto ha approvato tre accordi conclusi dalla Egyptian Natural Gas Holding Company (Egas) e dalla Egyptian General Petroleum Corporation (Egpc) con alcune società internazionali per la perforazione di 13 nuovi pozzi di idrocarburi, generando investimenti complessivi per 319,5 milioni di dollari circa. In particolare, sono stati firmati due accordi per la ricerca e lo sfruttamento di gas e petrolio nelle aree offshore del Cairo e di Masry, nel mar Mediterraneo, con Exxon Mobil Egypt Limited Upstream, filiale egiziana della multinazionale statunitense. Il terzo accordo, invece, è relativo all'esplorazione, lo sviluppo e lo sfruttamento di petrolio nell'area di Geisum e Tawila, a ovest del Golfo di Suez, con le controllate locali delle britanniche Pico Goc Petroleum Limited e Kufpec Limited. (Cae)