Monza: sospesa la necessità di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico

20 luglio 2021

- I cittadini di Monza, fino al 5 agosto 2023, possono mettere in sicurezza i propri edifici danneggiati dalle intemperie degli ultimi giorni - qualora siano prospicienti su suolo pubblico - senza richiedere al Comune l'autorizzazione e senza dover pagare la relativa imposta TOSAP. Il provvedimento voluto dall'Amministrazione per garantire la tutela dell'incolumità pubblica si applica laddove esista un reale stato di emergenza legato alla sicurezza. L'ordinanza del Comune, infatti, è finalizzata all'immediata messa in sicurezza di ogni edificio e manufatto dopo i danni provocati dai recenti eventi atmosferici. Viene autorizzata, pertanto, l'occupazione del suolo pubblico per il solo periodo strettamente indispensabile all'esecuzione dei lavori, durante i quali i cittadini sono tenuti ad adottare ogni precauzione per tutelare l'incolumità dei passanti e la libera circolazione dei veicoli, installando appositi cartelli stradali e la opportuna segnaletica, senza mai impedire l'accesso e l'uscita alle attività presenti. Il Comune invita, comunque, a comunicare le informazioni relative all'intervento (numero civico; nome della ditta che lo esegue; oggetto dell'intervento/ripristino; tipo di occupazione e documentazione fotografica) con una semplice email a occupazioni.urgenza@comune.monza.it. (Com)