Governo: Fitto, lavoro su programmazione spesa fondi coesione Ue serve per raccordo operativo

- Il lavoro che il governo ha messo in campo sulla programmazione di spesa dei fondi Ue di coesione serve per trovare un raccordo operativo. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto al termine della Cabina di regia sull’esame preliminare della proposta di revisione complessiva del Pnrr inclusiva del nuovo capitolo REPowerEU. “Per esempio per evitare che i progetti 2007-13 siano finiti in quella 2014-20 senza essere stati terminati”, ha detto Fitto, secondo cui l’obiettivo è “avere una programmazione coerente”. (Res)