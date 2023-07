© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Complimenti a David Granieri per essere stato rieletto Presidente della Coldiretti Lazio. Siamo certi che il suo lavoro continuerà a portare risultati positivi per i nostri agricoltori e per l'intera comunità. Lo scrive, in una nota, Emanuela Droghei, consigliera Pd della Regione Lazio. (Com)