Lombardia: Corbetta (Lega), assestamento bilancio conferma investimenti su imprese

- "Con la chiusura dell'assestamento di bilancio Regione Lombardia conferma importanti investimenti e attenzione continua a tutto il mondo socioeconomico lombardo. Altri 100 milioni di euro per lo sviluppo economico, 200 milioni per investimenti sulle imprese, 30 milioni per la dote scuola, 16 milioni sui nidi gratis, 400 milioni per il trasporto ferroviario, 61 milioni per smaltire le liste d'attesa, 20 milioni nel triennio per lo sviluppo di comunità energetiche e 50 milioni per riqualificare le strutture scolastiche provinciali. Il tutto, come da tradizione della nostra maggioranza, senza alzare le tasse ai lombardi. Una sessione di bilancio iniziata martedì mattina e segnata dai danni del maltempo. Anche qui la risposta della Giunta Fontana non si è fatta attendere, attivando subito le procedure per lo stato di emergenza al governo centrale per rispondere il prima possibile alle esigenze dei territori colpiti dai nubifragi". È quanto fa sapere Alessandro Corbetta, presidente del gruppo Lega in Regione Lombardia, a margine della discussione a Palazzo Pirelli sull'assestamento del bilancio regionale 2023-2025. "In tutto ciò, mentre Lega e centrodestra lavorano per dare risposte ai lombardi, il PD non ha trovato di meglio da fare che rallentare i lavori d'aula con un'ostruzione grottesca. Hanno sbandierato su social e giornali di avere proposte concrete per migliorare il bilancio, ma nei fatti hanno presentato oltre duemila emendamenti solo per bloccare i lavori del Consiglio. Fra questi 680 erano sul colore delle fascette dei cacciatori, 250 su un tipo di melanzana, 25 per fondi a comuni inesistenti e ben 960 emendamenti erano sull'erba Salvinia. Una strategia – conclude Corbetta – che non ha portato a nulla e ha fatto soltanto perdere tempo, visto che il bilancio è stato approvato senza problemi prima del termine previsto dalla convocazione". (Com)