- Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di questa sera, giovedì 27, alle 6:00 di venerdì 28 luglio, sarà chiusa la stazione di Ponzano Romano, in uscita per chi proviene da Napoli. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Magliano Sabina. Lo comunica, in una nota, Autostrade.(Com)