Pnrr: Fitto, nessuno si sogna di eliminare interventi ma serve riprogrammazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se si ha la certezza che alcuni interventi non sono realizzabili nei termini del giugno del 2026 o che interventi previsti non sono ammissibili nel Pnrr ma sono già finanziati “nessuno si sogna” di eliminarli, ma è necessaria una riprogrammazione. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto al termine della Cabina di regia sull’esame preliminare della proposta di revisione complessiva del Pnrr inclusiva del nuovo capitolo REPowerEU. Dobbiamo “usare la finestra aperta ora della rimodulazione per capire se alcuni interventi previsti ora nel Pnrr possono essere spostati in altre sezioni” come la coesione, ha detto Fitto. (Res)