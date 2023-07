Decreto Alluvioni: licenziato in via definitiva dal Senato, ecco cosa prevede (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto istituisce poi il 2Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica", con la dotazione di 20 milioni di euro per il 2023. L’obiettivo è consentire la tempestiva ripresa della regolare attività didattica nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie che hanno sede nei territori interessati dagli eventi alluvionali che si sono verificati a partire dal primo maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. Per assicurare la ripresa delle attività produttive e garantire il ristoro dei danni subiti viene istituito un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2023, da destinare alle imprese dei territori colpiti dalle calamità, per il sostegno delle attività turistiche e ricettive, inclusi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi divertimento, gli agriturismi, il settore fieristico, la ristorazione e il trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente. (segue) (Rin)