Energia: Di Foggia (Terna), risultati semestre confermano ruolo centrale azienda per obiettivi decarbonizzazione e indipendenza

- I risultati approvati oggi dal Consiglio di Amministrazione “confermano il ruolo centrale di Terna per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di indipendenza energetica del nostro Paese”. Lo ha dichiarato Giuseppina Di Foggia, Amministratore delegato e direttore generale di Terna. “Gli oltre 830 milioni di euro investiti nel semestre – evidenzia – rappresentano un record per il periodo, a conferma della capacità di Terna di conseguire gli obiettivi economico-finanziari. Siamo determinati a realizzare gli investimenti nella rete, nei tempi previsti dal piano, per favorire l'integrazione delle energie rinnovabili nel sistema elettrico”.(Rin)