Imprese: Terna, ricavi semestre a 1,48 miliardi, Ebitda in crescita del 7,6 per cento

- I ricavi del primo semestre 2023, pari a 1.485,3 milioni di euro, registrano un aumento di 154,5 milioni di euro (+11,6 per cento) rispetto al corrispondente periodo del 2022. Tale risultato è dovuto prevalentemente alla crescita dei ricavi delle Attività Regolate, grazie all’incremento della base asset regolata (Rab) e agli effetti dei meccanismi incentivanti output based, oltre al contributo delle Attività Non Regolate che riflettono principalmente l’incremento dei ricavi in ambito industrial del Gruppo Brugg Cables e del Gruppo Tamini e, in ambito Energy Solutions, del Gruppo LT. Nel secondo trimestre dell’anno i ricavi sono cresciuti del 12,6 per cento a 772,8 milioni di euro (686,4 milioni nello stesso periodo del 2022). L’Ebitda (Margine Operativo Lordo) del primo semestre 2023 si attesta a 1.019,2 milioni di euro, in crescita di 72,3 milioni di euro (+7,6 per cento) rispetto ai 946,9 milioni di euro del primo semestre 2022. Tale incremento riflette il miglior risultato delle Attività Regolate. Il dato dell’Ebitda relativo al secondo trimestre del 2023 mostra un incremento del 6,9 per cento a 519,2 milioni di euro (485,6 milioni nello stesso periodo del 2022). L’Ebit (Risultato Operativo) del periodo, a valle di ammortamenti e svalutazioni, è pari a 639,0 milioni di euro, rispetto ai 607,4 milioni di euro dei primi sei mesi del 2022 (+5,2 per cento).(Rin)