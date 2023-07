Algeria: editoriale, Paese vuole mantenere equilibrio nelle relazioni con potenze mondiali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria sta cercando di mantenere i suoi legami storici con la Russia, dispiegando al contempo i suoi sforzi diplomatici per difendere gli interessi economici e strategici. Lo scrive il sito di informazione algerino “Tsa”, secondo cui il presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, non parteciperà al vertice Russia-Africa avviato oggi a San Pietroburgo, nonostante l'invito ufficiale del presidente russo, Vladimir Putin. Sarà infatti il primo ministro algerino, Ayman Benabderrahmane, a rappresentare il Paese al summit. In quanto membro del Movimento dei Paesi non allineati, l'Algeria “sta attualmente facendo un delicato gioco di equilibri tra Mosca, Pechino e Washington”, si legge su “Tsa”, secondo cui il Paese nordafricano “rifiuta di alienarsi con una delle grandi potenze mondiali”, sottolineando la sua “amicizia” sia con la Russia che con gli Stati Uniti. Tebboune ha recentemente visitato l'Italia e la Cina, rafforzando la cooperazione economica con entrambi i Paesi, e ha anche incontrato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, rafforzando i legami bilaterali tra Algeri e Ankara. È inoltre prevista una visita del ministro degli Esteri algerino, Ahmed Attaf, negli Stati Uniti. “Il ruolo geopolitico dell'Algeria come porta dell'Africa e le sue risorse naturali stanno attirando l'interesse di Russia, Cina e Stati Uniti”, scrive “Tsa”, evidenziando che “nonostante questo interesse, l'Algeria sta cercando di rimanere neutrale”, evitando di “schierarsi nelle rivalità internazionali”. (Ala)