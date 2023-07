Diritti: Gay center, Gualtieri ci incontri, vietata ad associazione partecipazione a bandi comunali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'associazione Gay center ritiene che siano stati messi in atto tre azioni contro la comunità Lgbt da parte dell'amministrazione comunale, tra cui "vietare la partecipazione a bandi alla associazione Gay Center che da 17 anni gestisce il numero verde Gay Help Line antiomotransfobia". Pertanto nell'ambito delle polemiche emerse a mezzo stampa chiede, in una nota, "un incontro urgente con il sindaco Gualtieri per verificare quanto accaduto. Ci auguriamo che Gualtieri voglia porre rimedio urgente e consentire alla nostra realtà di concorrere al pari di altre ai bandi". (Rer)