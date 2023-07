Grecia: incontro tra Mitsotakis e Sakellaropoulou, focus su incendi nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Il premier della Grecia, Kyriakos Mitsotakis, ha incontrato stamane la presidente della Repubblica, Katerina Sakellaropoulou, con cui ha parlato dell’attuale situazione legata agli incendi boschivi che imperversano nel Paese. Lo riporta l’agenzia di stampa “Ana-Mpa”. “Il nostro Paese deve fare ancora di più per essere pronto e attenuare il più possibile le ripercussioni della crisi climatica, che non deve essere un alibi e che può avere conseguenze drammatiche per tanti settori della vita economica e sociale”, ha affermato Mitsotakis. Tuttavia, ha sottolineato il premier greco, “nessuno può accusare lo Stato di essere assente”. “Non dobbiamo accontentarci dei progressi compiuti ma dobbiamo migliorare costantemente”, ha aggiunto Mitsotakis. “Questi giorni sono molto difficili e tristi, mentre piangiamo i due piloti dell’aeronautica militare deceduti mentre prestavano servizio nella lotta contro gli incendi e i due nostri concittadini morti per non essere riusciti ad allontanarsi in tempo dalle fiamme”, ha detto il premier greco al capo dello Stato. (Gra)