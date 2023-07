Migranti: Unicef, oltre 8.700 minorenni stranieri non accompagnati arrivati da inizio 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri si è svolta a Lampedusa “una missione del direttore generale del Comitato italiano per l'Unicef, Paolo Rozera, con l'attivista per i diritti umani e giornalista Claudia Conte”. Lo ha riferito un comunicato stampa diffuso oggi dal Fondo internazionale di emergenza delle Nazioni Unite per l’infanzia (Unicef), secondo il quale “faceva parte della delegazione anche Nicola Dell'Arciprete, coordinatore in Italia dell'ufficio Unicef per l'Europa e l'Asia centrale, responsabile per la risposta operativa a favore di bambine e bambini, adolescenti, donne e famiglie di rifugiati e migranti”. “Conte, insieme all'Unicef, ha visitato l'hotspot di Lampedusa, dove ha avuto modo di ascoltare le testimonianze di bambini, ragazze, donne e famiglie. La delegazione ha inoltre incontrato il sindaco, Filippo Mannino”, aggiunge l’Unicef nel comunicato, chiarendo che “al centro della discussione ci sono stati i bisogni delle persone in arrivo e le criticità del momento”. (segue) (Com)