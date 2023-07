Migranti: Unicef, oltre 8.700 minorenni stranieri non accompagnati arrivati da inizio 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “‘Sono centinaia le bambine, i bambini, gli adolescenti ancora in hotspot, arrivati in Italia da soli, senza figure adulte di riferimento. Si uniscono agli oltre 8700 minorenni stranieri non accompagnati arrivati dall'inizio dell'anno. Abbiamo constatato in questi giorni il lavoro instancabile delle operatrici e operatori umanitari, che ogni giorno garantiscono orientamento, supporto legale e psico-sociale e il rinvio a servizi specializzati. Vogliamo ringraziare le forze dell'ordine, per l'importante lavoro che stanno svolgendo, in particolare la Guardia Costiera, nostra Goodwill Ambassador’, ha sottolineato Paolo Rozera, direttore generale del Comitato italiano per l'Unicef”, continua il comunicato. (segue) (Com)