Migranti: Unicef, oltre 8.700 minorenni stranieri non accompagnati arrivati da inizio 2023 (3)

- Nel testo, quindi si legge la testimonianza di Claudia Conte: “Durante questa missione ho avuto modo di raccogliere le testimonianze di tante persone attualmente in hotspot, da un lato i migranti sbarcati sulle coste di Lampedusa e dall'altro le donne e gli uomini impegnati a fronteggiare l'emergenza, in coordinamento con il Viminale. Di grande valore il lavoro delle forze dell'ordine, della Croce rossa, della Guardia costiera e dell'Unicef, che si occupa della tutela dei minori, molti dei quali arrivano in Italia non accompagnati. Nei loro occhi, tante storie di sofferenze e violenza, ma anche voglia di riscatto, speranza, fiducia”. “Da fine del 2016 l'ufficio Unicef per l'Europa e l'Asia centrale è operativo in Italia con un programma a favore di bambine, bambini, adolescenti, donne e famiglie di rifugiati e migranti”, conclude il comunicato. (Com)