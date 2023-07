Serbia: premier Brnabic, nella sfera digitale siamo diventati un membro a tutti gli effetti dell'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella sfera digitale la Serbia è diventata un membro a tutti gli effetti dell'Unione europea. Lo ha affermato la premier di Belgrado, Ana Brnabic, ripresa dalla stampa locale. Brnabic ha precisato che negli ultimi sei o sette anni il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione del Paese balcanico è diventato "uno dei tre motori chiave dello sviluppo dell'economia serba". "Nei primi cinque mesi, compreso maggio, l'esportazione di servizi Ict ha raggiunto gli 1,3 miliardi di euro, ovvero il 41 per cento in più rispetto allo scorso anno", ha detto la premier, la quale ha sottolineato che il 2022 è stato "un anno record in questo senso, con un export di 2,7 miliardi di euro".(Seb)