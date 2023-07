Mafia: a Roma commemorazione attentati, assessore Cultura "da oggi targa a San Giorgio in Velabro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- La notte tra il 27 e il 28 luglio 1993 un'autobomba distrusse la facciata della Chiesa di San Giorgio in Velabro e ferì 23 persone. Alla stessa ora altre bombe esplosero al palazzo del vicariato di San Giovanni in Laterano e anche a Milano in via Palestro, dove morirono 5 persone. Oggi si è svolta una cerimonia di commemorazione a cui hanno preso parte il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il prefetto della Capitale, Lamberto Giannini, e l'assessore alla Cultura di Roma, Miguel Gotor. "La mafia continuava a sfidare lo Stato con una strategia stragista, dopo gli attentati in cui avevano perso la vita nel 1992 i giudici Falcone e Borsellino - spiega Gotor sui social network -. Questa mattina con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e il prefetto della Capitale, Lamberto Giannini, abbiamo svelato la targa all'ingresso della Chiesa in ricordo di quella terribile notte. Nei pressi di questo luogo di preghiera - è scritto sulla targa in marmo - il 28 luglio 1993 una bomba di matrice mafiosa esplose portando rovina e distruzione. Trent'anni dopo Roma non dimentica il dovere di tramandare i valori della giustizia, della legalità e della democrazia. Questa giornata dedicata al ricordo si concluderà stasera con la fiaccolata organizzata dall'associazione Libera di don Luigi Ciotti, alla quale parteciperò per ricordare gli attentati di 30 anni fa e rinnovare oggi l’impegno a tenere alta l’attenzione per la difesa della nostra democrazia". (Rer)