Russia: ministero Situazioni emergenza, 4 vittime per schianto elicottero in Siberia

- Secondo i dati aggiornati, quattro persone sono morte a seguito dello schianto di un elicottero Mi-8 nella Repubblica dell'Altaj, in Siberia. Lo ha riferito il ministero delle Situazioni di emergenza russo, aggiungendo che il numero di feriti è salito da 7 a 10. "Si presumeva che due persone fossero sotto le macerie, ma si è scoperto che hanno raggiunto l'ospedale da soli in uno stato di shock, hanno lesioni lievi. Pertanto, secondo gli ultimi dati, ci sono quattro morti e 10 feriti, mentre due altri passeggeri non sono stati feriti", ha spiegato il dicastero. Inoltre, il ministero degli Esteri di Minsk ha riferito che tra le vittime c'è una cittadina bielorussa, esprimendo condoglianze e sostegno alla famiglia della donna morta nell'incidente. (Rum)