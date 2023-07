Regno Unito: Corte suprema, richiedenti asilo minorenni negli hotel “solo per emergenze”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema del Regno Unito ha stabilito che l'alloggio "di routine" negli hotel dei richiedenti asilo minorenni non accompagnati “è illegittimo”. Secondo l’organismo i minori possono essere ospitati negli alberghi per "periodi molto brevi in situazioni di vera emergenza", ma non "in modo sistematico o routinario". Dal luglio 2021, più di 4.600 minori non accompagnati sono stati ospitati negli hotel messi a disposizione dal ministero dell'Interno britannico come "rete di sicurezza". Tuttavia, sono state sollevate svariate preoccupazioni, dopo che centinaia di minori sono scomparsi dalle strutture, probabilmente adescati da bande criminali. (Rel)