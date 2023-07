Roma: assessore Ambiente inaugura nuova area fitness nel parco di Viale Gandin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessora all'Ambiente e rifiuti di Roma capitale Sabrina Alfonsi, con il presidente del Municipio XIV Marco Della Porta ha inaugurato la nuova area fitness nel Parco lineare di Viale Antonio Gandin. L'intervento di riqualificazione, progettato e realizzato dal Dipartimento capitolino Tutela Ambientale, è consistito nell'installazione delle seguenti attrezzature in metallo: una struttura workout per l'allenamento a corpo libero composta da parallele triple, diverse barre per trazioni, una spalliera, una panca per addominali, una panca per dorsali, una scala trapezoidale orizzontale, una barra per trazioni multifunzione, una barra per affondi, una 'monkey bar', una 'balance board' per equilibrio, una 'plyo box' per balzi laterali una ellittica trainer, una cyclette, una 'hip swing' per rafforzare il busto, una pressa per pettorali e una pressa per gambe. Come prevede la normativa, sotto alla struttura workout è stata realizzata una pavimentazione antitrauma in gomma colata. (segue) (Com)