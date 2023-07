Roma: assessore Ambiente inaugura nuova area fitness nel parco di Viale Gandin (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l'apertura della bellissima area fitness del Parco di Viale Gandin sono attualmente 17 quelle completate in quasi tutti i municipi. Entro l'anno, poi, verranno ultimate altre 8 già programmate, tra le quali le aree nel Parco di Via Repaci nel municipio III, al Parco degli Acquedotti nel municipio VII, a Villa Pamphilj nell'area limitrofa al bistrot, al Parco Crisafulli nel municipio XIII e nel Parco Allievo nel municipio XIV - dichiara l'assessora Alfonsi - . Un lavoro che si aggiunge alle 74 aree ludiche realizzate dalla fine del 2021 ad oggi che proseguirà grazie allo stanziamento di 2 milioni di euro previsto per il 2024 per nuove aree ludiche e fitness. Per queste ultime in particolare, con il nuovo appalto sono in progettazione gli interventi di rifacimento, tra le altre, le aree fitness di Villa Ada vicino al lago grande, del Parco Labia, del Parco Baden Powell, di Villa Lazzaroni e del Parco di Tor Marancia", conclude. (Com)