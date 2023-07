Roma: furti in macchine e ciclomotori, cinque persone in manette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della Sezione Volanti, unitamente al personale del III Distretto Fidene-Serpentara, hanno arrestato un uomo e una donna di origine italiana, rispettivamente di 32 e 34 anni, poiché gravemente indiziati del reato di furto aggravato. I poliziotti sono intervenuti in Largo Giampiero Arci, a seguito di segnalazione di un'autovettura in fuga i cui occupanti erano stati visti poco prima armeggiare vicino ad alcune autovetture in sosta e asportare una marmitta catalitica da una di esse. Dopo un breve inseguimento gli agenti sono riusciti a raggiungere l'autovettura, che una volta fermata è stata sottoposta a controllo. All'interno della stessa, sui sedili posteriori, sono state trovate due marmitte catalitiche, e ulteriori 4 dentro il bagagliaio, oltre a numerosi oggetti atti allo scasso. Alla fine degli accertamenti i due, che presentavano evidenti abrasioni ed escoriazioni riconducibili all'attività delittuosa commessa. Gli arresti sono stati convalidati dall'Autorità giudiziaria. Tutto il materiale rinvenuto e la macchina usata per commettere i furti sono stati sequestrati. (segue) (Rer)