Roma: furti in macchine e ciclomotori, cinque persone in manette (2)

- Gli agenti del commissariato Porta Maggiore e del Commissariato Torpignattara, invece, hanno arrestato un uomo italiano di 21 anni perché gravemente indiziato dei reati di tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. I poliziotti, transitando in via Prenestina, all'altezza di via Dignano D'Istria, hanno notato un uomo intento a forzare con pinze e martello uno scooter lì parcheggiato. L'uomo, vistosi scoperto, ha spintonato uno degli agenti nel vano tentativo di fuggire. Bloccato e immediatamente perquisito, lo stesso, è stato trovato in possesso di numerosi oggetti atti all'effrazione e di diverse dosi di sostanza stupefacente per le quali è stato segnalato amministrativamente alla Prefettura. Alla fine degli accertamenti di rito l'arresto del 21enne è stato convalidato. Infine, gli uomini della sezione Volanti hanno arrestato due cittadini romeni di 38 e 25 anni poiché gravemente indiziati dei reati di tentato furto aggravato in concorso. Uno di loro, il 38enne anche per resistenza a pubblico ufficiale. (segue) (Rer)