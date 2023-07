Roma: furti in macchine e ciclomotori, cinque persone in manette (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti sono stati inviati dalla sala operativa, in via Viscogliosi, per la segnalazione di alcune persone intente a perpetrare un furto su un'autovettura parcheggiata. Giunti immediatamente sul posto, i poliziotti hanno notato 4 persone che stavano cercando di rubare la marmitta catalitica di un'auto in sosta. Gli stessi, alla vista degli agenti, si sono immediatamente dati alla fuga. Nell'immediatezza i poliziotti sono riusciti a bloccare l'uomo che stava chinato sotto l'auto mentre era intento nell'asportazione della marmitta e, subito dopo una breve perlustrazione nelle vie adiacenti, hanno scorto un'autovettura con a bordo un solo conducente le cui caratteristiche rispondevano alle descrizioni ricevute. Prontamente bloccato, quest'ultimo, è stato controllato. All'interno della tasca portaoggetti dello sportello anteriore dell'auto sono state rinvenute 18 lame per metallo e altri attrezzi atti allo scasso. I due uomini sono stati così assicurati alla giustizia. Dopo la convalida dell'arresto da parte dell'autorità giudiziaria, i due sono stati sottoposti alla misura del divieto di ritorno nel comune di Roma. Sono ancota in atto le ricerche degli altri due complici. (Rer)