Rai: Soldi, su Saviano auspico supplemento riflessione

- La presidente della Rai Marinella Soldi è intervenuta sulla decisione di togliere dal palinsesto il programma "Insider" di Roberto Saviano auspicando "un supplemento di riflessione interna". "Una premessa: l’Amministratore delegato della Rai, secondo le norme, ha autonomia decisionale sulla gestione aziendale e sui programmi - ha dichiarato Soldi in una nota diffusa dall'ufficio stampa Rai -. Come presidente svolgo il mio ruolo a garanzia degli utenti e dell’azienda, ricercando un approccio costruttivo; le valutazioni politiche non mi appartengono". "Proprio in virtù del mio ruolo - ha proseguito - ritengo oggi di dover intervenire sul cosiddetto caso Saviano, che molti hanno paragonato al caso Facci. Vicende diverse, per quel che ciascuno ha detto e per le tipologie di programma. La trasmissione 'Insider – faccia a faccia con il crimine' condotta da Roberto Saviano - ha spiegato Soldi - è un prodotto nello spirito del servizio pubblico, parla di mafia e di legalità, ha avuto un primo ciclo di successo, con un gradimento del pubblico superiore alla media degli approfondimenti Rai (dati Qualitel TV 2022). Fermo restando il rispetto dovuto alle Istituzioni, auspicherei un supplemento di riflessione interna per ricercare, in tempi idonei, una soluzione gestionale nell’ interesse degli utenti e dell’azienda, tenendo conto, tra l’altro, che si tratta di un programma già registrato", ha concluso la presidente della Rai. (Com)