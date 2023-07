© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Amministratore delegato di Mediobanca Alberto Nagel, illustrando in conference call i risultati dell'esercizio 2022-2023, ha evidenziato che i "dati sono molto solidi". Nell’esercizio, il Gruppo ha saputo raggiungere i migliori risultati di sempre in termini di ricavi (3,3 miliardi di euro), di utile (oltre il miliardo) e di redditività (Rote 13 per cento).(Rin)