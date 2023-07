Campania: incardinato dalla commissione regionale bilancio il Defrc 2024-2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione Regionale Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio, presieduta dal consigliere regionale del Pd, Francesco Picarone, ha incardinato, con la relazione dell’assessore regionale al Bilancio Ettore Cinque, il Documento di Economia e Finanza della Regione Campania – DEFRC 2024-2026. “Migliorare i servizi del Servizio Sanitario Regionale, semplificare il rapporto tra cittadini, imprese e Pubblica amministrazione regionale, favorire lo sviluppo economico ed occupazionale, attuando il PNRR, impiegando i fondi europei e puntando sulle politiche per l’istruzione, la formazione e per il lavoro, accrescere la sostenibilità ambientale per una Campania “green”: sono le quattro direttrici sulle quali si articola il Documento di Economia e Finanza della Regione Campania – DEFRC 2024-2026” – ha spiegato Cinque, che ha aggiunto: “nel DEFRC c’è tutto l’agire della Regione Campania, le politiche strategiche e le azioni di politica regionale che saranno attuate nel prossimo triennio, nell’ambito del contesto economico nazionale e mondiale. Esso è articolato in Missioni e Programmi ed è in stretta correlazione con il Bilancio di Previsione che sarà presentato dalla Giunta nel prossimo autunno, quindi – ha sottolineato l’assessore regionale al Bilancio - non è solo un documento programmatico, ma anche molto concreto ed operativo. Inoltre, alla attuazione dei suoi obiettivi politico programmatici è legato il sistema di valutazione delle performance dei dirigenti e di tutto il personale regionale”. “Anche quest’anno, il DEFRC si presenta come un documento dall’ampia visione politico-programmatica che esprime e delinea i principali obiettivi dell’azione di governo e di questa maggioranza, che riguardano la transizione ecologica, energetica e climatica, il potenziamento dei trasporti, l’innovazione digitale, il miglioramento dei servizi sanitari, l’istruzione, la formazione e il lavoro”, ha sottolineato il presidente Picarone. (Ren)