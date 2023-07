Italia-Algeria: oggi l’inaugurazione della sede del consolato generale a Napoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’evento si inserisce nel quadro dell'impegno del presidente della Repubblica d’Algeria, Abdelmadjid Tebboune, a "proteggere la comunità nazionale all'estero e promuovere il loro coinvolgimento nel rinnovamento nazionale", oltre a rafforzare i legami con la patria. Il consolato generale sarà uno spazio nuovo per sostenere e coinvolgere talenti algerini attivi in aziende italiane e università, contribuendo allo “sviluppo della nuova Algeria e rafforzando l'identità nazionale tra le figlie e i figli algerini in Italia”, prosegue la nota. Inoltre, questo passo rientra nella focalizzazione dell'Algeria sul potenziamento della cooperazione bilaterale con l'Italia, considerata un "partner strategico". La relazione tra i due Paesi è descritta come un "modello unico" di cooperazione tra le sponde del Mediterraneo, basato sul rispetto reciproco, gli interessi condivisi, l'allineamento positivo e l'armonia delle posizioni su varie questioni di interesse comune a livello regionale e internazionale, come concordato dalla leadership di entrambe le nazioni. Secondo quanto riferito dalla rappresentanza diplomatica, i membri della comunità algerina hanno accolto “con entusiasmo questo importante passo” e hanno espresso “la loro volontà di contribuire con le loro competenze agli sforzi di sviluppo sociale ed economico in Algeria, nonché di promuovere la cultura e la civiltà algerina durante vari eventi organizzati in Italia, al fine di rafforzare i legami di cooperazione e solidarietà tra i due popoli amici”. (Com)