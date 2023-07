Ue: Bce, l'inflazione rimarrà troppo elevata per troppo tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione nell'Eurozona “continua a diminuire”, ma si prevede che rimarrà “troppo elevata per troppo tempo”. È quanto comunica il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (Bce), motivando in questo modo l'ulteriore rialzo dei tassi di interesse di 25 punti base che ha deciso oggi. L'organo di vertice dell'Eurotower ribadisce quindi la propria determinazione ad “assicurare il ritorno tempestivo dell’inflazione all’obiettivo del 2 per cento nel medio periodo”. L’incremento dei tassi di oggi rispecchia la valutazione del Consiglio direttivo della Bce delle prospettive del livello generale dei prezzi, della dinamica dell’inflazione sottostante e dell’intensità della trasmissione della politica monetaria. Gli andamenti osservati dopo l’ultima riunione del Consiglio direttivo della Bce “confermano l’aspettativa che l'inflazione si ridurrà ulteriormente nel resto dell’anno, ma si manterrà su un livello superiore all’obiettivo per un prolungato periodo di tempo”. Sebbene alcune misure mostrino segnali di allentamento, “l’inflazione sottostante resta nel complesso elevata”. A ogni modo, i passati rialzi dei tassi continuano a trasmettersi “con vigore”. Le condizioni di finanziamento si sono inasprite nuovamente e frenano in misura crescente la domanda, “un fattore importante per riportare l’inflazione all’obiettivo”. (segue) (Geb)