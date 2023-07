Ue: Bce, l'inflazione rimarrà troppo elevata per troppo tempo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le decisioni future del Consiglio direttivo della Bce assicureranno che i tassi di interesse siano fissati su livelli sufficientemente restrittivi finché necessario, in modo da conseguire un ritorno tempestivo dell’inflazione all’obiettivo del 2 per cento nel medio periodo. L'organo di vertice dell'Eurotower continuerà a seguire “un approccio fondato sui dati nel determinare livello e durata adeguati” della stretta monetaria. In particolare, le decisioni sui tassi continueranno a essere basate sulla sua valutazione delle prospettive di inflazione considerati i dati economici e finanziari più recenti, la dinamica dell’inflazione sottostante e l’intensità della trasmissione della politica monetaria. Inoltre, il Consiglio direttivo della Bce ha deciso di fissare la remunerazione delle riserve obbligatorie allo 0 per cento. In questo modo, “verrà preservata l’efficacia della politica monetaria”, mantenendo l’attuale grado di controllo sul suo orientamento e assicurando la completa trasmissione delle decisioni sui tassi ai mercati valutari. Allo stesso tempo, questa misura “migliorerà l’efficienza della politica monetaria, riducendo l’ammontare complessivo degli interessi da corrispondere sulle riserve al fine di attuare l'orientamento adeguato”. (segue) (Geb)