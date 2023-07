Ue: Bce, l'inflazione rimarrà troppo elevata per troppo tempo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, il tasso sui depositi sale al 3,75 per cento, mentre quelli di rifinanziamento principale e marginale raggiungono rispettivamente il 4,25 e il 4,5 per cento. I rialzi avranno efficacia dal 2 agosto prossimo. Con riguardo al Programma per l'acquisto di titoli di Stato (App), il Consiglio direttivo della Bce afferma che il suo portafogli “si sta riducendo a un ritmo misurato e prevedibile, dato che l’Eurosistema non reinveste più il capitale rimborsato sui titoli in scadenza”. Sul fronte del Piano di emergenza per l'acquisto di titoli contro la pandemia di Covid-19 (Pepp), il vertice dell'Eurotower ribadisce che intende reinvestire il capitale rimborsato sulle obbligazioni in scadenza nel quadro di questa iniziativa “almeno sino alla fine del 2024”. In ogni caso, la futura riduzione graduale del portafoglio del Pepp sarà gestita in modo da evitare interferenze con l’adeguato orientamento di politica monetaria. Il Consiglio direttivo della Bce continuerà a reinvestire in maniera flessibile il capitale rimborsato sui titoli in scadenza del portafoglio del Pepp, al fine di contrastare i rischi per il meccanismo di trasmissione della politica monetaria riconducibili alla pandemia di coronavirus. (segue) (Geb)